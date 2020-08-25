Бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию прошло в Иркутской области

Фото: Минздрав​ России

Акция Минздрава России по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ проходит уже четвертый год, но в этом году она охватит еще больше регионов. Мобильные пункты тестирования за несколько месяцев посетят 216 городов в 45 регионах России. Специалисты не только тестируют всех желающих, но и рассказывают о том, что такое ВИЧ, как им можно заразиться, чем опасно неприятие диагноза, кто такие ВИЧ-диссиденты (см. Важно).

С 19 по 24 августа во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» принимали участие жители Приангарья. Экспресс-тестирование проходило в 5 городах области: Усолье-Сибирском, Ангарске, Шелехове, Братске, Иркутске. 21 августа в Иркутске провели ночное тестирование. В рамках акции свой ВИЧ-статус узнали более 1800 человек.

Фото: Минздрав​ России

- Мы часто говорим с вами о необходимости заботиться о близких. Что такое забота? Забота – это позвонить родителям, заставить ребенка надеть шапку. Забота – это в том числе, сдать тест на ВИЧ, - сказал на торжественном мероприятии в Иркутске заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай. - Сегодня каждый человек потенциально может находиться в обстоятельствах, которые способствуют заражению ВИЧ. И каждый сознательный человек должен воспользоваться предоставленной возможностью и узнать бесплатно, анонимно свой ВИЧ-статус.

- В Иркутской области зарегистрированы более 30 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией, и нам очень важно их всех поддержать, потому что это не только профилактика распространения ВИЧ-инфекции, это и диагностика, и лечение, - сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Это государственная ответственность, государственная обязанность и защита. И сегодня борьба с ВИЧ развернута по всем фронтам. При этом любые дополнительные меры – такие, как эта акция – особенно важны.

Фото: Минздрав​ России

ВАЖНО

Почему опасны ВИЧ-диссиденты

Далеко не все знают, кто такие СПИД-диссиденты и чем опасны их действия. Это люди, отрицающие существование ВИЧ, называющие его выдумкой. Самое удивительное, что часто сами отрицатели являются носителями вируса. Основной мотив таких людей – страх, вызванный диагнозом. Такие ВИЧ-диссиденты не принимают терапию, заражают других, агитируют ВИЧ-положительных отказываться от лечения. Обычно их мнение меняется, но уже слишком поздно: часто они сами умирают именно от СПИДа.

Фото: Минздрав​ России

ЧТО ДАЛЬШЕ

На ВИЧ протестируют жителей Воронежской области

С 29 августа по 4 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Воронежской области: Острогожске, Россоши, Лисках, Нововоронеже, Воронеже. Тестирование проходит с помощью слюновых тестов и займет всего 15 минут.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru