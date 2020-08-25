Путин уволил замдиректора ФСИН Владимира Бурыкина

Путин снял с должности замдиректора ФСИН Бурыкина, причины не называются Фото: REUTERS

Российский президента Владимира Путин снял с должности замдиректора ФСИН Владимира Бурыкина, причины не называются. Соответствующий указ российского лидера появился на официальном портале правовой информации во вторник, 25 августа.

- Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний – начальника Управления следственных изоляторов центрального подчинения ФСИН, - говорится в тексте документа.

Напомним, что в июне этого года Владимир Путин также освободил от должностей заместителя министра юстиции Дениса Новака и заместителя главы Следственного комитета России Илью Лазутова. В этот же день глава государства назначил заместителем директора ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова.