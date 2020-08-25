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Синод РПЦ освободил митрополита Павла от должности патриаршего экзарха Беларуси

Священнослужителя назначили главой Кубанской митрополии
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Синод РПЦ освободил митрополита Павла от должности патриаршего экзарха Беларуси. Фото: официальный сайт БПЦ

Синод РПЦ освободил митрополита Павла от должности патриаршего экзарха Беларуси. Фото: официальный сайт БПЦ

Священный синод РПЦ принял решение освободить от должности главы Белорусской православной церкви и патриаршего экзарха республики митрополиты Минского и Заславского Павла. Об этом сегодня во вторник, 25 августа, сообщил Владимир Легойда, председатель отдела синода по взаимоотношениям Церкви с общественностью.

- Синод Церкви освободил митрополита Минского и Заславского Павла от поста Патриаршего экзарха Белоруссии. Представители синода выразили ему благодарность за труды, - написал он.

Церковь также назначила нового главу БПЦ - митрополитом Минским и Заславским теперь будет епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. За ним, при этом, сохраниться временное право на управлении Борисовской епархией.

Отмечается также, что митрополит Павел после освобождения от предыдущей должности стал главой Кубанской митрополии.