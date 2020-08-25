Черчесов рассказал, что надо сделать форварду «Спартака», чтобы вернуться в сборную России

Главный тренер национальной команды поведал о конфликте игроков «Спартака» и «Зенита» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренерский штаб сборной России назвал список футболистов, которые вызваны на матчи Лиги Наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября). В нем не оказалось героя последних матчей «Спартака» Александра Соболева. Все дело в конфликте Соболева с Дзюбой. Недавно нападающий красно-белых остро высказался о том, что Дзюба не оказал поддержку своему другу Кокорину, когда тот оказался в сложной ситуации. В ответ Дзюба навал Соболева «молодым и глупым». И все продолжилось стычкой на поле.

- Я скажу как есть, - не стал скрывать главный тренер сборной России Станислав Черчесов. – Есть конфликтная ситуация, которая у него произошла с Артемом Дзюбой. Я изначально не знал, что у них что-то произошло, что Соболев что-то сказал в интервью про Дзюбу. Но когда увидел их стычку на поле, сразу сказал – здесь что-то личное, и попросил собрать информацию, стало понятно с чего все началось. И теперь они между собой должны эту тему привести к нулю. Не хочется нам иметь в команде игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают. Соболеву эту тему надо закрыть. А когда Артем приедет в сборную, мы и с ним поговорим, чтобы он как более старший постарался снять эту тему с повестки дня. У нас уже была стычка между Джикией и Оздоевым в матчах за клуб. Но то был секундный момент. Сейчас ситуация поглубже. Мы ее должны нивелировать.

Черчесов вспомнил, что у Соболева произошла трагедия в семье – скоропостижно скончалась мама нападающего.

- У Соболева было несчастье, я ему соболезнования выразил, - сказал главный тренер сборной. - Но он эту тему открыл, он же должен ее и закрыть. Вы поймите, здесь нет того, чтобы я кого-то поддерживал, кого-то - нет. Но есть тут и воспитательный момент. Молодой парень что то сказал, надо ему сделать выводы. Действия воспринимаются лучше, чем слова. У него есть мой телефон, если что я объясню. И я говорю это не зло. А Артем – капитан, он поддерживает сборную много лет. Но и у нас не так много хороших футболистов, чтобы ими разбрасываться. Наша сила – командный дух. А командный дух делается парнями, которые в команде.

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