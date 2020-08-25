ВС Белоруссии отказался возбуждать дело по жалобам о непризнании итогов выборов Фото: REUTERS

Верховный суд Белоруссии отказал в возбуждении дела по жалобе Светланы Тихановской о непризнании результатов выборов главы государства, которые прошли в начале августа, а также по жалобам экс-кандидатов в президенты республики Дмитриева и Канопацкой. Они пытались обжаловать решение Центральной избирательной комиссии Белоруссии, говорится в решении суда, которое было опубликовано на официальной сайте во вторник, 25 августа.

- Отказать в возбуждении дела по жалобе Тихановской на решение ЦИК республики по поводу выборов президента и проведению республиканских референдумов от 14 августа текущего года. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит, - отметили в суде.

Как ранее писал сайт kp.ru, экс-кандидат на должности президента Белоруссии Светлана Тихановская собиралась обжаловать оглашенные итоги выборов, поскольку она сама и ее команды были уверены - большинство избирателей отдали голоса именно за нее.