Черчесов ответил, готов ли предложить российский паспорт еще одному бразильскому футболисту

Станислав Черчесов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, готов ли он пригласить в сборную России еще одного бразильца – игрока «Зенита» Малкома.

«Когда идет речь о гражданстве России, чтобы пригласить его в сборную, я всегда отвечаю одно. Никого ни о чем мы не просили, просить не собирались. Каждый свое решение принимает сам. Просить кого-то взять гражданство – это автоматически дать ему абонемент в сборную», - заявил Станислав Черчесов.

В национальной российской команде выступало три натурализованных бразильских игрока – Марио Френандес (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Ари («Краснодар», «Локомотив»). Экс-нападающий «Барселоны» Малком, который является самым дорогим игроком Российской Премьер-лиги (40 млн евро) мог бы стать четвертым.

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