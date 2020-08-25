Члена Координационного совета Ольгу Ковалькову арестовали на десять суток (на фото справа) Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минский суд вынес решение об аресте на десять суток члену президиума Координационного совета оппозиции республики Ольги Ковальковой в рамках дела о нарушении правил организации массовых мероприятий. Об этом во вторник, 25 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Как пишет ТАСС, правозащитники Ольги Ковальковой хотят обжаловать данное решение суда. В самом Координационном совете отметили, что адвокаты подадут жалобу в течение пяти суток.

Напомним, что сегодня суд в Минске также арестовал на десять суток Сергея Дылевского, который возглавляет стачком Минского тракторного завода. Ольга Ковалькова является доверенным лицом экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Полиция задержала их вчера, 24 августа, у проходной МТЗ. Позже правоохранители составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.