Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Члена Координационного совета Ольгу Ковалькову арестовали на десять суток

Ее обвиняют в нарушении правил организации массовых мероприятий
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
КомментироватьОставить комментарий
Члена Координационного совета Ольгу Ковалькову арестовали на десять суток (на фото справа)

Члена Координационного совета Ольгу Ковалькову арестовали на десять суток (на фото справа)

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минский суд вынес решение об аресте на десять суток члену президиума Координационного совета оппозиции республики Ольги Ковальковой в рамках дела о нарушении правил организации массовых мероприятий. Об этом во вторник, 25 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Как пишет ТАСС, правозащитники Ольги Ковальковой хотят обжаловать данное решение суда. В самом Координационном совете отметили, что адвокаты подадут жалобу в течение пяти суток.

Напомним, что сегодня суд в Минске также арестовал на десять суток Сергея Дылевского, который возглавляет стачком Минского тракторного завода. Ольга Ковалькова является доверенным лицом экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Полиция задержала их вчера, 24 августа, у проходной МТЗ. Позже правоохранители составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.