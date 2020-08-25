Черчесов рассказал, как защитят игроков сборной России по футболу от коронавируса

Станислав Черчесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России будет готовится к матчам Лиги Наций с Сербией и Венгрией в строгой изоляции. Всем пребывающим в команду футболистам будут сделаны экспресс-тесты на коронавирус, а результаты их игроки будут дожидаться в своих номерах в строгой изоляции.

«Тренерский штаб завтра пройдет тесты, - заявил Черчесов. - Все игроки будут приезжать в сборную, сдавать экспресс-тесты и сидя в своих номерах дожидаться их результатов. На база в Новогорске будет строгий режим, чтобы минимизировать риски. Это позиция Минспорта. Там все-таки живут и сборные по другим видам спорта».

Также главный тренер сборной России рассказал, что был против отмены матчей Лиги Наций из-за коронавируса.

«Меня лично не спрашивали, но в РФС знают мое мнение, - заявил Станислав Черчесов. - Мы не зря играем не товарищеские, а контрольные матчи. Потому что должна быть борьба. Лига Наций – хороший турнир, где есть очки, турнирная ситуация, где важен результат. Я бы хотел, чтобы этот турнир дальше был. Может быть в формате, где команды собираются в одном городе или стране, как это было с доигровками Лиги чемпионов или Лиги Европы.

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