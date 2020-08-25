Более 140 военных запаса призвали для проверки боеготовности в Белоруссии

В Белоруссии из запаса будут призваны 140 военных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство обороны Белоруссии объявило о мобилизации более 140 военнослужащих из запаса для приведения в полную боеготовность танкового батальона одиннадцатой мехбригады. Об этом представители ведомства сообщили во вторник, 25 августа.

В республике стартовал третий этап масштабной проверки боевой готовности белорусский войск, во время которой некоторых военнослужащих запаса приведут в высшую степень боеготовности.

Как ранее писал сайт kp.ru, в рамках комплексной проверки с 28 по 31 августа этого года военные будут выполнять задачи в динамичных условиях днем и ночью, а также совершенствовать свою боевую выучку.

До этого в министерстве обороны Белоруссии также рассказали о масштабных учениях с войсками Западного оперативного командования недалеко от Гродно. Такое решение военное ведомство объяснило возможность вмешательства во внутренние дела республики извне.