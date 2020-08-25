В Краснодарском крае за пять лет обновили 90% школьных автобусов

Глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о том, как обновляется парк школьных автобусов. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

На Кубани за последние 5 лет обновили более 90% школьных автобусов, сообщил 25 августа губернатор региона Вениамин Кондратьев. Такой масштабной замены школьного автопарка в Краснодарском крае еще не было: с 2015 года для учебных заведений было закуплено более тысячи новых автобусов на сумму в 2,2 млрд. рублей. Средства для этого выделялись из разных источников, в том числе из регионального бюджета.

– Мы понимаем, что новый транспорт – это, в первую очередь, безопасность наших детей, которые ежедневно пользуются этими автобусами, с комфортом едут на занятия и возвращаются домой, – подчеркнул Вениамин Кондратьев. – Все машины оснащены ремнями безопасности, подключены к системе ГЛОНАСС. При этом транспорт курсирует в разных направлениях так, чтобы ни одному ученику, которого забирают на занятия, не приходилось переходить дорогу.

В этом году накануне занятий регион закупил 74 новых автобуса — они уже отправлены в муниципалитеты Кубани. Еще 10 машин будут приобретены до конца 2020 года. Всего на школьных маршрутах используются более 1200 автобусов, которые перевозят около 63 тысяч учеников.

Ранее Вениамин Кондратьев рассказал о том, как в регионе встретят 1 сентября. По словам губернатора, все школы Кубани готовы к началу учебного года. Праздничные линейки в День знаний будут организованы для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов. Чтобы избежать большого скопления людей, школы проведут их по классам или параллелям. Для учеников вводится обязательный «утренний фильтр»: перед началом занятий детям будут измерять температуру. Все школы Кубани уже получили бактерицидные лампы и антисептики, тепловизоры и бесконтактные термометры.

В первый день учебного года в Краснодарском крае откроют свои двери более 1200 школ, в том числе 4 новых. Вениамин Кондратьев поставил задачу: за пять лет построить и сдать 50 новых школ, и к концу 2020 года это поручение будет выполнено. Всего за последние пять лет финансирование сферы образования в Краснодарском крае выросло на 42%. Если в 2015 году на школы и детские сады из бюджета выделяли 71 млрд рублей, то в 2020 году - уже 100,9 млрд рублей.