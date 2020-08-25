Клиника "Шарите" не поясняет, почему отменили пресс-конференция о состоянии Навального

Немецкая клиника отменила пресс-конференцию о состоянии здоровья Навального Фото: Алексей БУЛАТОВ

Немецкая клиника "Шарите", в которой лечится российский оппозиционер Алексей Навальный не поясняет, почему 25 августа не состоялась пресс-конференция о его состоянии.

- Она была предусмотрена, но не состоится, - заявил "Интерфаксу" представитель пресс-службы клиники.

По его словам, официальной рассылки с приглашением для прессы не было, так как мероприятие отменили еще утром, до самой рассылки.

Ранее редакционная сеть RND сообщала, что в 9.00 (10.00 мск) во вторник, 25 августа, состоится пресс-конференции о состоянии здоровья Навального. Однако официального заявления от клиники не было. Затем сообщение убрали с сайта RND.

Напомним, сейчас Алексей Навальный лечится в берлинской клинике "Шарите". Накануне немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен, хотя российские врачи изначально проверяли эту версию и не нашли ей подтверждения. Пока он остается в искусственной коме. Угрозы для жизни нет, но состояние Навального медики оценивают как "серьезное". Врачи пока не знают, какими последствиями обернется это заболевание.