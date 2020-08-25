Володин заподозрил западную провокацию в ситуации с Навальным

Володин допустил, что ситуация с Навальным может быть провокацией западных стран Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин допустил, что ситуация с Алексеем Навальным может являться провокацией западных стран для обвинений в адрес России. Политик отметил, что комитету Госдумы по безопасности будет поручено проанализировать данную ситуацию. Об этом он заявил во вторник, 25 августа, сообщается на официальном сайте нижней палаты.

- Хорошо, что Ангела Меркель решила оказать Навальному помощь. Хочется верить, что она сделала бы также, если бы это касалось какого-либо другого гражданина России, а не только радикального оппозиционера, - прокомментировал Володин решение канцлера Германии.

Он отметил, что при этом дальнейшие действия Меркель и главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля заставляют думать, что происшествие с Навальным может быть провокацией со стороны западных стран, призванной обвинить Россию и лишить ее возможности препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии.

- Надо обратить внимание, что это случилось после выборов белорусского президента, когда на Россию началось давление из-за рубежа, чтобы наше государства не смогла препятствовать вмешательству во внутренние дела республики, - сказал председатель Государственной Думы.

Напомним, что врачи берлинской клиники, где проходит лечение российский блогер и оппозиционер Алексей Навальный, заявили о его отравлении. При этом омские медики сказали, что рассматривали данную версию диагноза в первый же день исследований, но не нашли ей подтверждения.