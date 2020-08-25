Нижегородские предприятия ОПК представили на форуме «Армия-2020» свои новые разработки

24 нижегородских предприятия представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» продукцию военного и гражданского назначения.

- Важно, что наши оборонные заводы презентуют не только продукцию военного назначения, но и диверсификационные разработки. Уровень компетенций нижегородских предприятий ОПК позволяет в короткие сроки налаживать выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Вот и здесь, на форуме, наши предприятия демонстрируют новую продукцию, выпускать которую начали совсем недавно, в том числе в период пандемии: рециркуляторы, аппараты ИВЛ, обеззараживатели, - сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Так, ГЗАС им. А.С. Попова презентовал свою новую разработку - дезинфицирующий комплекс, который можно использовать на проходных предприятий, в аэропортах и на вокзалах, в школах и вузах. Комплекс оснащен IP-терминалом, который «умеет» измерять температуру и распознавать лица, в том числе определять, в маске человек или без нее. И программное обеспечение комплекса, и инновационная технология обеззараживания – собственные разработки предприятия. Это совершенно новый продукт, с которым завод сейчас выходит на рынок. Первые два заказа уже готовы и на следующей неделе отправятся партнерам.