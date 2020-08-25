Лавров заявил, что оппозицией в Белоруссии руководят с Запада

Лавров: белорусской оппозицией сейчас руководят с Запада Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не считает возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и народу, будь то ОБСЕ, Евросоюз или какая-то соседняя страна.

Он также заявил, что белорусской оппозицией руководят из западных государств.В ходе встречи 25 августа с первым заместителем государственного секретаря Стивеном Биганом Сергей Лавров обратил внимание на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко провести конституционную реформу в республике.

- Мы смогли привлечь внимание к инициативе Александра Лукашенко, которую он выдвигал еще до президентских выборов – идее провести конституционную реформу как основу для консолидации общества. Я считаю, что здесь руку протянули все, кто заинтересован в стабильной и единой Беларуси. Инициатива должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят, - заявил министр иностранных дел России.

Сергей Лавров добавил, что российская сторона считает важным дать самим белорусам возможность определиться, кто именно будет участниками общенационального диалога.

Ранее Вячеслав Володин, председатель Государственной думы, сказал, что происшествие с Навальным может быть провокацией со стороны западных стран, призванной обвинить Россию и лишить ее возможности препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии.