Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал программу газификации до 2025 года

Губернатор Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации Ленинградской области до 2025 года. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.​

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 25 августа подписали программу газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы. Планируется, что за пять лет регион будет снабжаться газом практически на 100 процентов. «Газпром» инвестирует в газификацию Ленинградской области свыше 31 млрд рублей. За это время природный газ появится в 412 населенных пунктах.

По словам Александра Дрозденко, подписанное соглашение станет самой масштабной программой газификации за всю историю области.

- Особенно важны ее социальная направленность и газификация более 100 промышленных предприятий, - подчеркнул губернатор. - К 2025 году мы фактически выходим почти на 100-процентное исполнение генеральной схемы газификации региона - будет выполнено 97,5%.

На природный газ переведут 54 тысяч квартир и домовладений и 104 котельных. Согласно программе в регионе появятся 124 межпоселковых газопровода. Газовики протянут более двух тысяч километров труб, по которым газ придет в 412 населенных пунктов Ленинградской области. «Газпром» собирается построить 7 новых газораспределительных станций, и еще 7 — реконструировать.

Ленинградская область со своей стороны финансирует строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов — это более 1100 километров труб. На эти цели из регионального бюджета за 5 лет будут выделены 12 млрд рублей. Главная цель программы газификации - за счет экологичного и доступного природного топлива сделать жизнь ленинградцев более комфортной.

Как рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер, компания выделяет почти в 6 раз больше средств, чем за предыдущие пять лет. Газификация вырастет на 11% - это самый большой прирост за все время существования Ленобласти. Кроме того, Алексей Миллер отметил, что «Газпром» продолжит реализовывать в регионе свои социальные программы, в том числе построит физкультурно-оздоровительные комплексы. Сейчас компания возводит в Ленинградской области три спорткомплекса, еще один ФОК начнет строиться в Усть-Луге в будущем году.