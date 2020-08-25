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Коронавирус Covid-19

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцина от коронавируса после ее регистрации

Разрешение выдано министерством здравоохранения
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцина от коронавируса после ее регистрации

Центру Гамалеи разрешили провести испытания вакцина от коронавируса после ее регистрации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центру Гамалеи выдано разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Об этом во вторник, 25 августа, сообщили представители российского министерства здравоохранения на официальной сайте.

- Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса пройдут на базе ряда государственных лечебных учреждений российской столицы, - сказали в ведомстве.

В данных исследования примут участие около 40 тысяч добровольцев. Каждый из них будет обследоваться еще полгода со дня введения препарата от заболевания.

Как сообщал сайт kp.ru, зарегистрированная в России отечественная вакцина от коронавирусной инфекции стала первым в мире препаратом для профилактики опасного заболевания. Вакцина, получившая название "Спутник V", разработана специалистами центра Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. После испытаний препарата эксперты заявили, что у всех добровольцев выработались антитела, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.

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