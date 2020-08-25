Вторая партия вакцины от коронавируса проходит проверку в Росздравнадзоре Фото: Иван МАКЕЕВ

В настоящее время вторая партия отечественной вакцина от коронавирусной инфекции, разработанной специалистами центра Гамалеи, проходит проверку в Росздравнадзоре. По результатам проверки первыми в мире препарат для профилактики COVID-19 могут выпустить в гражданский оборот. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- В настоящее время то, что наработано, две серии, их проверит Росздравнадзор, это дней 10-12. И сразу же будет объявлен тендер на ту организацию, которая выиграет право этим заниматься. Она начнет развозить вакцину, а 15-20 числа. Наверное, это все будет реалистично, - объяснил Гинцбург в интервью РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в грядущих пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса примут участие около 40 тысяч добровольцев. Каждый из них будет обследоваться еще полгода со дня введения препарата от заболевания.