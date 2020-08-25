Латвия внесет в «черный список» чиновников из Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия внесет в "черный список" невъездных фамилии порядка 30 чиновников из Белоруссии. Об этом 25 августа, во вторник, сообщил министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

Конкретных фамилий в ведомстве не назвали, однако сообщили, что въезд на территории страны будет запрещен белорусским представителям Центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел, КГБ и аппарата президента республики.

- Мы считаем, что санкции Евросоюза против Белоруссии должны были принять как можно скорее. Мы вводим ограничения на въезд для отдельных должностных лиц этой республики. У нас нет никаких сомнений, что они несут ответственность как за фальсификацию результатов выборов, так и за насилие, - заявил Эдгарс Ринкевичс в ходе пресс-конференции после заседания кабмина.

Он отметил, что правительство Латвии ждет, когда Эстония со своей стороны завершит национальную процедуру. Только после этого будет оглашен «черный список» с конкретными именами и фамилиями.