МИД РФ ответило на обвинения Запада в адрес лечивших Навального омских врачей Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство иностранных дел России ответило на заявления Запада в адрес российских врачей из Омска, которые лечили блогера и оппозиционера Алексея Навального. Во вторник, 25 августа, ведомство опубликовало на своем официальном сайте заявление, в котором сказало, обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину» являются глубоко оскорбительными.

- Мы считаем крайне оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», которые звучали из стран Запада в адрес омских медиков. Российские врачи оказали высококвалифицированную медицинскую помощь Алексею Навальному незамедлительно. Данные истории болезни пациента были переданы врачам Берлина, которые прибыли в Омск для транспортировки Навального в клинику «Шарите», - говорится в заявлении.

Представители министерства иностранных дел РФ выразили надежду на то, что немецкие врачи проявят такой же профессиональный подход и не допустят, чтобы результаты их лабораторных анализов были использованы в политизированных целях.

В МИД обратили внимание на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении российского оппозиционера.

- Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет, - написали представители ведомства.

Напомним, ранее Вячеслав Володин, председатель Государственной думы, сказал, что происшествие с Навальным может быть провокацией со стороны западных стран, призванной обвинить Россию и лишить ее возможности препятствовать вмешательству во внутренние дела Белоруссии.