Отдыхающие вернули 100 млн рублей кешбэком за туры по России Фото: Олег УКЛАДОВ

Со старта программы, позволяющей вернуть часть средств за путешествия по России, наши туристы вернули порядка 100 млн рублей.

В системе было зафиксировано 9 тысяч операций по оплате проезда и проживания в отелях в рамках запущенной Ростуризмом акции. Заявки до сих пор продолжают поступать, отмечают туроператоры.

- Рост бронирований по внутренним направлениям фиксируют до конца 2020 года. Популярностью пользуются не только южные направления, - комментирует «Известиям» руководитель федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

У туристов пользуются спросом следующие направления: Крым и Краснодарский край, Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край, Приморье, Башкирия, Нижегородская область, Республика Татарстан, Ярославская и Тверская.

Для того, чтобы получить возврат за тур, необходимо купить тур на сайте «Мирпутешествий.рф», и оплатить его картой «Мир».

На программу правительство выделило 15 млрд рублей. В ней участвуют более 700 туроператоров и более 3 тыс. гостиниц во всех регионах страны.

Стоит отметить, что отдыхающие спешат не только насладиться природными красотами страны, но и посещают музеи. Например, со второго июля, когда Роспотребнадзор официально разрешил работу учреждений, подмосковные музеи посетили свыше 150 тысяч человек, сообщает сайт Подмосковье сегодня.