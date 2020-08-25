В России зарегистрирована еще одна форма вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции в форме лиофилизата. Препарат разработали ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом 25 августа, во вторник, говорится на официальной сайте ведомства.

- Минздрав выдал регистрационное удостоверение на препарат от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак-Лио», который выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора. Растров вводят внутримышечно, - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что регистрация вакцины в виде раствора проведена по результатам клинических исследований, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность у добровольцев. Исследования прошли с июня по август текущего года в МГМУ имени И.М. Сеченова министерства здравоохранения страны.

Напомним, что ведомство сегодня выдало центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. В исследованиях примут участие около 40 тысяч добровольцев, за состоянием здоровья которых будут следить полгода.