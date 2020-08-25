"Сочи" - на втором месте в чемпионате России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный клуб "Сочи" после победы в гостях над ФК "Тамбов" 1:0 вышел на второе место в чемпионате России в Премьер-Лиге. Это стало известно после окончания встречи, которая прошла на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске.

Южане вырвали победу в самом конце поединка - на 91-й минуте точный удар по воротам соперников нанес полузащитник сочинцев Кристиан Нобоа.

После этой победы ФК "Сочи", из которого ушел Александр Кокорин, с 11 очками вышел на второе место в чемпионате России по футболу. У "Зенита" - на 1 балл больше, но и у него один матч в запасе. "Тамбов", проигравший сочинцам, с 3 баллами - на 14-й позиции в Премьер-Лиге.

Следующая игра у "Сочи" - против "Урала", а "Тамбов" будет встречаться с казанским "Рубином", и оба поединка пройдут 30 августа.