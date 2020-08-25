Месси заявил, что хочет уйти из клуба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси, который играет всю карьеру за каталонский клуб, принял решение разорвать контракт с командой. Как отмечает ряд аргентинских СМИ, Месси захотел воспользоваться опцией в контракте, по которой можно в одностороннем порядке разорвать соглашение строго по окончании сезона, пишет TyC Sports.

Более того, появился уже ряд новых подробностей. В частности, говорится о том, что Месси официально отправил факс, в котором заявил, хочет покинуть клуб.

- Месси отправил в офис "Барселоны" факс, в котором заявил, что хочет уйти из клуба. Футболист воспользовался пунктом, по которому он может в конце сезона разорвать действующий контракт, - написал у себя в Твиттере журналист Альфредо Мартинес.

Отметим, что нынешний контракт Месси действует до лета 2021 года. Он - воспитанник команды, в составе которой четыре раза выигрывал Лигу Чемпионов.

В прошлом сезоне 33-летний Месси, напомним, сыграл 44 матча за "Барселону" во всех турнирах. В этих поединках он забил 31 гол, сделал 26 голевых передач.