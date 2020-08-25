Промсвязьбанк и Военторг запустили капсульную коллекцию одежды

Коллекция в армейском стиле разработана дизайн-бюро Военторга

Промсвязьбанк и акционерное общество «Военторг» запускают новый совместный проект по программе лояльности «Партнеры Армии России» Минобороны страны.

Коллаборацией кредитной организации и Военторга будет представлять собой капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. Предметы гардероба, выполненные в армейском стиле, специально для проекта были разработаны экспертами дизайн-бюро Военторга.

Практичную и стильную одежду и аксессуары можно будет купить в магазинах сети «Армия России», а также в онлайн-маркете по ссылке armrus.ru и в некоторых отделениях Промсвязьбанка, где будут организованы корнеры Военторга.