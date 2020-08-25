МИД России расценило заявления Литвы как вмешательство в дела Белоруссии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России расценило заявления Литвы по выборам в Белоруссии и предоставление убежища бывшему кандидату на президентский пост Светлане Тихановской как вмешательство в дела другого государства. Официальное заявление российского ведомства опубликовано 25 августа на официальной сайте.

- Высказывания министра Литвы Линкявичуса по ситуации в Белоруссии вызывают откровенное недоумение. Обвинения в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны. Слова о якобы нелегитимности выборов в Белоруссии это вмешательство во внутренние дела другого государства. При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов убежище и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями Соединенных Штатов и Евросоюза, - говорится в заявлении МИД РФ.

По мнению представителей ведомства, таким образом западные государства пытаются замаскировать свои политические интрига под желание «помочь» гражданам Белоруссии, а на деле только раскачивают ситуацию.

- Вместо того, чтобы предоставить народу республики возможность самому разрешить нынешнее непростое положение дел, глава литовской дипломатии прямо навязывает белорусским соседям «правильное» с его точки зрения решение, - добавили в министерстве.

Ранее МИД РФ ответило на заявления Запада в адрес российских врачей из Омска, которые лечили блогера и оппозиционера Алексея Навального. Подобные обвинения назвали «глубоко оскорбительными».