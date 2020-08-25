Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии по семье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Протоиерей Димитрий Смирнов по состоянию здоровья освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье, защиты материнства и детства, сохранив за ним пост почетного председателя. Постановление об этом во вторник, 25 августа, опубликовали на официальном сайте Московского патриархата.

- Согласно поданному прошению освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности и выразить ему благодарности за понесенные труды по созданию и организации данной комиссии. Димитрия Смирнова назначить почетным председателем Патриаршей комиссии, - говорится в документе.

Главой Патриаршей комиссии по вопросам семьи теперь станет священник Феодор Лукьянов, московский клирик.

Смирнов возглавлял комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства с осени 2013 года.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня священный синод РПЦ принял решение освободить от должности главы Белорусской православной церкви и патриаршего экзарха республики митрополиты Минского и Заславского Павла. На его место встанет епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.