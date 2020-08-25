СК Белоруссии: в Гродно 17-летнего парня сбила с ног толпа протестующих Фото: Иван МАКЕЕВ

Следственный комитет Белоруссии опубликовал видеозаписи, на которой 17-летний житель страны рассказывает о своем задержании после протестной акции в городе Гродно. Запись появилась во вторник, 25 августа.

На опубликованных кадрах парень говорит, что во время акции толпа протестующих сбила его с ног, в результате чего он получил травмы плеча. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали юношу за участие в незаконном митинге и посадили в автозак, в котором находились и другие участники акции.

Задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, по словам подростка, начали «учить» его: они посоветовали парню рассказал, что его якобы избили сотрудники белорусского ОМОН. Однако подросток не стал врать следователям и доложил им о сложившейся ситуации.

Напомним, что сегодня в центре белорусской столицы вечером проходят две крупные акции: сторонников действующего президента республики Александра Лукашенко и митинг его противников.