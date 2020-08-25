Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по газовому месторождению в Черном море Фото: Иван МАКЕЕВ

Обнаружение месторождения газа в Черном море избавит Турцию от энергетической зависимости от третьих стран. Об этом во вторник, 25 августа, заявил глава турецкого министерства финансов и казначейства Берат Албайрак в эфире телевизионного канала NTV.

Он отметил, что Турция также рассчитывает на сотрудничество с Россией по новому газовому месторождению в Черном море.

- Открытие позволит нам получить газ по более дешевой цене. Россия является нашим надежным поставщиком, речь идет о сотрудничестве с ней. Мы будем добывать газ по более низкой себестоимости, и это отразится как на нашем народе, и также и на скидке, - отметил министр.

Он добавил, что открытие нового газового месторождения благоприятно скажется на имидже некоторых компаний Турции.

Напомним, что несколько дней назад президент страны объявил, что турецкие специалисты нашли в Черном море крупные запасы природного газа. Уже через три года Турция рассчитывает начать его поставки на внутренний рынок. Объемы месторождения составляют 320 млрд кубометров.