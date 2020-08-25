Зеленский заявил о шансах завершить конфликт в Донбассе после саммита «нормандской четверки» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о высоких шансах завершить конфликт в Донбассе после саммита в нормандском формате. Он признался, что урегулирование в регионе продвигается, но не так быстро, как он ожидал. Вместе с тем состоялся обмен пленными, договорились о линиях разграничения и разминирования. В настоящее время стороны соблюдают режим перемирия.

- Я не знаю, сколько еще времени потребуется для завершения данного конфликта. Но полагаю, что мы имеем высокий шанс на окончание этой войны после второй «нормандской встречи», - отметил Владимир Зеленский.

Глава страны в интервью Euronews заявил, что не боится прямого диалога с руководством России. Зеленский выразил надежду на то, что переговоры Украины, России, Франции и Германии состоятся уже в текущем году.

Как писал сайт kp.ru, в ходе интервью Зеленский также отметил, что Украина не намерена вмешиваться в выборы Белоруссии, поскольку это является исключительно внутренним делом Минска.