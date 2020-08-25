Зеленский: Украина не будет вмешиваться в выборы в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его государство не станет вмешиваться в вопрос белорусских выборов, поскольку это исключительно внутренние дело Минска. Об этом глава государства заявил во время интервью Euronews во вторник, 25 августа.

- Я не буду и совершенно не хочу вмешиваться в вопрос выборов в Белоруссии. Украина не будет вмешиваться. Это дело самих белорусов, внутреннее дело, - сказал Владимир Зеленский.

При этом президент Украины отметил, что лично он на месте действующего белорусского президента Александра Лукашенко все же провел бы новые выборы с привлечением международных независимых наблюдателей.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Зеленский также заявил о высоких шансах завершить конфликт в Донбассе после саммита в нормандском формате. Он признался, что урегулирование в регионе постепенно продвигается, но не так быстро, как он ожидал.