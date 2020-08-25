Лавров: Легитимность Координационного совета белорусской оппозиции вызывает у Москвы вопросы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы вызывает вопросы легитимность Координационного совета оппозиции Белоруссии. Глава ведомства во вторник, 25 августа, отметил, что некоторые члены совета постфактум узнали о том, что их туда включили.

- Внутри Белоруссии, в том числе у оппозиционеров, есть немало вопрос о том, насколько легитимно был этот координационный совет сформирован. Многие члены совета уже постфактум узнали о том, что их туда включили, с ними даже никто не советовался. Есть конкретные примеры, когда включенные в состав персонажи вышли из него, - объяснил Сергей Лавров.

Глава МИД России сказал, что Москва хотела бы узнать, на каких политических критериях и с какими целями собирается в дальнейшем функционировать Координационный совет, поскольку его программа весьма противоречиво.

- На сайте бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской были опубликованы довольно противоречивые цели, которые он преследует. Потом эти цели исчезали на сайте. Состав персоналий, которые в этом совете представлены вызывает вопросы в отношении того, как они видят связи с российской стороной, - добавил министр.

Ранее в ходе встречи с первым заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Лавров сообщил, что белорусской оппозицией, вероятнее всего, руководят из западных государств.