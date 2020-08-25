В Госавтоинспекции рассказали о паспорте безопасности, который должен висеть в каждой школе

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«В образовательных организациях уже много лет внедрены паспорта дорожной безопасности. На их основании составляется как минимум одна большая схема безопасных маршрутов движения детей «дом – школа – дом, которая размещается в месте, доступном для детей и их родителей», - рассказала старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Ольга Позднякова в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она подчеркнула, что размер такой схемы должен быть не меньше ватмана (лист размера А3). Схема должна охватывать микрорайон, в котором располагается школа, и включать безопасные маршруты движения детей в его пределах. Это необходимо, чтобы дети знали, каким путем лучше следовать из дома в школу и возвращаться с уроков домой. А также, как должна быть обустроена улично-дорожная сеть вблизи школы, а именно: какая должна быть на нанесена дорожная разметка, какие должны быть установлены дорожные знаки и так далее.

В конце каждой схемы должны быть указаны контактные данные, куда можно обратиться в случае, если стерлась разметка, сломан светофор, или, например, изрисован дорожный знак.

В каждой школе должны присутствовать и схема безопасных маршрутов, и уголок безопасности дорожного движения. Обычно они расположены на входе в образовательную организацию или в холлах. Если найти их не удалось, Ольга Позднякова рекомендует обращаться к директору с просьбой разместить их на видном месте.