Куда обращаться, если в школе не учат правилам безопасности дорожного движения

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В большинстве образовательных организаций регулярно проводятся мероприятия, в ходе которых детям подробно объясняют, почему необходимо соблюдать правила дорожного движения. Однако, к сожалению, есть и такие школы, в которых этому вопросу уделяют гораздо меньше внимания.

Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Ольга Позднякова стала гостем программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» и рассказала, куда обращаться, если вы хотите, чтобы в общеобразовательной организации, где учится ваш ребенок, регулярно проводились мероприятия по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах.

«Во многих образовательных организациях есть замдиректора по безопасности или воспитательной работе и, как правило, именно он занимается этими вопросами. Если в школе не проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, то можно выйти с инициативой на муниципальное подразделение Госавтоинспекции и попросить оказать содействие в организации проведения информационно-пропагандистских мероприятий с детьми по тематике безопасности дорожного движения», - пояснила полковник полиции в беседе с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Она подчеркнула, что родителям следует регулярно напоминать детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и показывать личный положительный пример. А также педагогам ежедневно в конце последних уроков во всех классах проводить тематические «минутки безопасности».

«У нас родители, как правило, только в последних числах августа вспоминают, что скоро в школу и все усилия направляют на приобретение «школьной атрибутики», забывая предупредить своих детей о правилах безопасного поведении в транспортной среде", - отметила Ольга Позднякова.

Полковник полиции рекомендовала родителям перед началом учебного года пройтись с ребенком от дома до школы по нескольким маршрутам, выявить проблемные моменты, обсудить их с ребёнком, и выбрать наиболее безопасный маршрут. Также необходимо заблаговременно обеспечить ребенка световозвращающими элементами.

«Таким образом вы можете способствовать безопасному передвижению своих детей», - подытожила Ольга Позднякова.