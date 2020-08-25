В Госавтоинспекции напомнили, с какой стороны нужно высаживать ребенка из автомобиля у школы

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Во вторник, 25 августа, в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» обсуждалось, почему необходимо строго соблюдать правила дорожного движения близ образовательных организаций

Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Ольга Позднякова напомнила, что даже высаживать детей около образовательной организации необходимо следуя определенному порядку.

Так, например, рядом со многими школами есть заездные карманы или участки, где можно безопасно припарковаться - в таком случае, лучше отдавать предпочтение им. Если же такой возможности нет, то помните - ребенок должен выходить из автомобиля со стороны тротуара. Если же образовательная организация находится на другой стороне проезжей части дороги, то, если ребенок из начальной школы, стоит выйти из автомобиля вместе с ним, взять его крепко за руку и довести до дверей школы. Если речь об учащихся средних или старших классов, то необходимо, как минимум, проследить взглядом, что ребенок безопасно пересек проезжую часть дороги по пешеходному переходу и зашел на школьную территорию.

При этом Ольга Позднякова напомнила, что при перевозке детей в легковых автомобилях тоже существуют свои правила. Так, например, дети до 7 лет должны обязательно находиться в детских удерживающих устройствах. Госавтоинспекция рекомендует продолжать использовать автокресла и бустеры несколько дольше - вплоть до того, как ребенку не исполнится 12 лет. Но если подросток высокий и крупный, то предпочтение можно отдать и ремню безопасности.

Кроме того, водителям следует помнить, что в близи образовательных организаций установлены дорожные знаки «Дети и «Ограничение максимальной скорости движения», которые предупреждают о возможном появлении детей на дорогах и предполагают снижение скорости при проезде мест расположения образовательных организаций.