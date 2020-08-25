Зеленский сменил командующего Силами специальных операций ВСУ. Фото: официальный сайт президента Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский сменил командующего Силами специальных операций Вооруженных сил государства. Своим указом во вторник, 25 августа, новым руководителем силовой операции в Донбассе президент страны назначил Григория Галагана.
- Назначить генерал-майора Галагана Григория Анатольевича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте Владимира Зеленского.
Другим указом Владимир Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.
Во время встречи с новым командующим Сил специальных операций украинский лидер обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия изменились задачи военного ведомства из-за «провокаций со стороны пророссийских боевиков».
- Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника, - сказал он.
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