Борис Джонсон может уйти в отставку из-за проблем после коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский премьер-министр Борис Джонсон может уйти в отставку приблизительно через полгода из-за серьезных проблем со здоровьем, которые начались после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишут СМИ Великобритании, ссылаясь на близкие к Джонсону источники.

Первой о такой возможности написало издание The Times. По словам их читательницы, советник британского премьер-министр Доминик Каммингс рассказал, что Борис Джонсон до сих пор страдает от осложнений после перенесенного коронавируса, которым он заразился минувшей весной. Британский политик якобы не думает, что когда-то выздоровеет, поэтому планирует уйти в отставку в начале следующего года.

При этом агентство Bloomberg сообщает, что пресс-служба самого Джонсона не ответила на запрос о комментарии, однако официальные лица королевства назвали утверждения о грядущей отставке премьера «бессмысленными».