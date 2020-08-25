Эксперты назвали лучшее время для трудоустройства Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Аналитики компании Superjob назвали время, наиболее подходящее для поиска хорошей работы. В 2020 году этот период пришелся на конец августа. Уровень активности работодателей восстановился на 102%, предложения о трудоустройстве пока превышают спрос.

Хуже всего дела с индексом работодателя обстояли в конце апреля, тогда активность составляла всего 42%, со снятием ограничительных мер началось восстановление, в среднем прирост новых вакансий составлял 2-3% в неделю.

- Сейчас вакансий очень много, а активность соискателей не успевает. Конкуренция на хорошие места ниже, так как многие еще не приступали к поиску работы, не вернулись в города. С наступлением осени ситуация изменится, работу начнут искать студенты и люди из провинции, которые отправятся в большие города на заработки. Сейчас самое удачное время для трудоустройства, - пояснили «Известиям» исследователи.

Об увеличении числа вакансий заявили и в компании hh.ru. По сравнению с мартом в июле количество предложений о работе выросло на 19%.

Если представители сервисов по поиску работы отметили позитивные тенденции, то зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков усомнился в результатах исследования.

Он настаивает, что ситуация на рынке труда остается напряженной. Бизнес еще не восстановился после пандемии и последующего кризиса.

Стоит отметить, что многие работодатели предлагают дистанционный формат работы. данный вариант занятости бизнес массово опробовал во время режима самоизоляции. Многочисленные опросы показывают, что до настоящего момента 44% предприятий по-прежнему сохраняют удалённый режим работы для своих сотрудников.

Причин для этого несколько: экономия на аренде офиса, оплате коммунальных услуг и тд. В целом переход на такой формат уменьшает расходы организации на 20—80%, сообщает RT.