Эксперт предрек подорожание жилья на окраинах городов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовый переход россиян на удаленный формат работы приведет к подорожанию жилья на окраинах городов, с населением от 400 тысяч человек. Такой вывод сделал основатель компании Realiste Алексей Гальцев.

Эксперты организации проанализировали цены на квартиры и заключили, что «в ближайшее десятилетие стоимость недвижимости в крупных российских городах перераспределится как минимум на 5 трлн рублей. Квартиры в центральных районах городов подешевеют, а в спальных и удалённых — наоборот, подорожают».

- Разница между недвижимостью в центральных районах и на окраине может сократиться с существующих сегодня 70 процентов до 35%, - поясняет RT Гальцев.

Традиционно, стоимость жилья определяется местоположением, транспортной доступностью, наличием инфраструктуры. Все эти факторы перестают играть роль, когда речь ведется о дистанционном формате работы.

- Подстегнет спрос на относительно недорогое жилье на окраинах льготная ипотека. Бюджетные новостройки как раз появляются в пригородах, - заключил эксперт.

Тем временем риэлторы отмечают еще одну тенденцию: за текущий год количество апартаментов в новостройках массового сегмента в Москве выросло почти вдвое. Популярность такой недвижимости, которая не имеет статуса жилья, объясняется ее низкой стоимостью по сравнению с квартирами, пишет газета "Известия".