Зеленский: Я не желаю белорусскому народу украинского сценария

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссии не повторять украинский сценарий развития событий 2014 года, когда массовые протесты привели к многочисленным жертвам и государственному перевороту.

«Я бы не пожелал им (белорусам) тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария», - заявил лидер Незалежной в интервью телеканалу Euronews.

Он добавил, что властям Белоруссии и протестующим еще не поздно начать диалог, чтобы разрешить ситуацию «тем или иным способом», не повторяя событий времен украинского «евромайдана».

При этом Зеленский заявил, что «абсолютно не хочет вмешиваться в белорусские выборы» не станет этого делать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил, что «совершенно не хочет вмешиваться в вопрос выборов в Белоруссии», и Украина не станет этого делать, потому что это «внутренние дела самих белорусов». Кроме того, он заявил о высоких шансах завершить конфликт в Донбассе после саммита в нормандском формате.

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