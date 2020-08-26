Президент Чехии попал в больницу с травмой руки

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу, у него серьезная травма руки. Об этом во вторник, 25 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Иржи Овчачека.

По словам официального представителя лидера Чешской республики, жизни Милоша Земана, которому через месяц – 28 сентября – исполнится 76 лет, ничего не угрожает. Однако президенту предстоит перенести операцию.

«Господин президент во вторник вечером из-за травмы руки был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге», - уточнил пресс-секретарь Зеемана.

Обстоятельства, при которых он повредил руку или какие-либо другие подробности Иржи Овчачек приводить не стал. Добавил только, что президент находится в постоянном контакте с членами своей семьи и сотрудниками президентской администрации.