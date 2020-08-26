В сети канадских рыбаков попало странное глубоководное существо

Канадских рыбаков напугало попавшее к ним в сети загадочное существо. Фото: Facebook / Garry Goodyear

Канадских рыбаков озадачило попавшее к ним в сети загадочное глубоководное существо – внушительных размеров рыбина, похожая на утконоса, передает телеканал CBC.

Один из рыболовов рассказал изданию, что плавники выловленной примерно неделю назад странной рыбы напоминали крылья, а ее огромный нос-клюв казался ненастоящим, как будто сделан из резины.

Свою находку мужчины носили показать на местный рыбный завод, но там им не смогли объяснить, что это такое. Рыбаки опубликовали снимок странного улова в соцсети Facebook, попросив помощи у пользователей.

Фото: Facebook / Garry Goodyear

Знатоки определили: в сети носатая химера, которую также называют акулой-призраком. Представители этого вида обитают на глубине более 200 метров и встречаются крайне редко, поэтому даже специалисты знают об этих существах довольно мало.

Собеседник телеканала также сказал, что, оказывается, они с товарищами сильно рисковали: носатые химеры, оказывается, ядовиты – на спине «рыбки» есть шип, которым они защищаются от подводных хищников.