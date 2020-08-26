В США считают, что Байден если и победит на выборах, может не дожить до инаугурации

Кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден Фото: REUTERS

Даже если кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден и победит на предстоящих выборах в США, из-за преклонного возраста и состояния здоровья он может просто не дожить до инаугурации.

Таким мнением встрече с избирателями в Северной Каролине поделился представляющий республиканцев вице-губернатор штата Дэн Форест, передает газета The Washington Post. Он напомнил, что в случае смерти 77-летнего Байдена после победы на выборах государство возглавит избранная им на пост вице-президента страны Камала Харрис.

«Вы можете себе представить Камалу Харрис в роли президента Соединенных Штатов?» - спросил присутствующих Форест.

«Я имею в виду: мы все знаем, что Сонный Джо, возможно, не дотянет до 20 января (день инаугурации новоизбранного президента США). Поэтому высоки шансы того, что вашим президентом может быть Камала Харрис», - пояснил вице-губернатор Северной Каролины.

Дэн Форест добавил, что «это не смешно».

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