В США по подозрению в киберпреступлениях задержали россиянина Егора Крючкова

В США задержали россиянина, обвиняемого в организации сговора с целью совершения киберпреступления Фото: REUTERS

Американские правоохранительные органы в Лос-Анджелесе задержали россиянина Егора Крючкова, которого местные власти обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления.

В сообщении Минюста США говорится, что задержанный с предполагаемыми сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника некой американской компании (ее название не уточняется), чтобы тот помог загрузить в ее компьютерную систему вредоносное ПО, которое позволило бы скачать базу данных этой фирмы. По версии обвинения, 27-летний россиянин и его сообщники якобы собирались использовать закрытую информацию для шантажа, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 июля, жюри жюри присяжных заседателей в Сан-Франциско (штат Калифорния) признало экстрадированного из Чехии россиянина Евгения Никулина виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений. Судья объявил, что это решение «было единодушным», и назвал дату, когда подсудимому будет вынесен приговор – 29 сентября 2020 года.