Зеленский: «Я не боюсь прямого диалога с президентом России»

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не боится» разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным, и такие переговоры приносят конкретные результаты, которые «могут помочь приблизиться к прекращению войны» на востоке Незалежной.

Он напомнил, что звонил в Кремль 26 июля – перед тем, как в Донбассе вступил в силу режим перемирия.

«Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это», - сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

Он добавил, что «ясно понимает»: «если не будет диалога, не будет телефонных звонков, когда это необходимо, — не будет и мирного результата».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил о высоких шансах завершить конфликт в Донбассе после саммита в нормандском формате.

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