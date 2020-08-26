Ким Чен Ын собрал Политбюро ЦК, чтобы обсудить коронавирус и тайфун

Северокорейский лидер Ким Чен Ын Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранним утром в среду, 26 августа, собрал заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), чтобы обсудить борьбу с распространением коронавируса в КНДР и последствия сильного тайфуна, от которого страна пострадала в начале августа. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении издания говорится, что на встрече были «определены чрезвычайные меры для предотвращения ущерба от тайфуна», причем особое внимание участники совещания уделили защите жителей пострадавших провинций от стихии, и как свести к минимуму потери сельского хозяйства.

Кроме того, по данным ЦТАК, на заседании обсуждались «некоторые недостатки карантинных мер», введенных в стране на фоне пандемии коронавируса. Политбюро приняло ряд решений, направленных на борьбу с этими недочетами и усиление защиты населения от COVID-19.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын приказал изъять всех домашних собак в Пхеньяне. Якобы, по его мнению, наличие пса в жилище говорит о «буржуазной идеологии» хозяев, которые завели «бесполезного» домашнего питомца вместо свиней или коров.