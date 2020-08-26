Земан сломал руку, неудачно встав с кресла

Президент Чехии Милош Земан Фото: REUTERS

К этому часу стали известны обстоятельства, при которых президент Чехии Милош Земан получил травму, из-за которой его пришлось госпитализировать.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек, накануне вечером Земан смотрел новости по телевизору, а когда вставал с кресла, «не воспользовался своей тростью или помощью охраны, споткнулся и сломал правую руку», передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее он сообщал, что президента доставили в Центральный военный госпиталь в Праге с травмой руки, и что жизни Милоша Земана, которому через месяц – 28 сентября – исполнится 76 лет, ничего не угрожает, однако лидеру Чешской республики предстоит перенести операцию.

По данным Иржи Овчачека, хирурги пражского госпиталя начали операцию в 23.00 (00.00 мск).