Посольство России в США в ближайшее время свяжется с задержанным россиянином

Посольство России в Вашингтоне в курсе произошедшего Фото: REUTERS

Посольство России в Вашингтоне знает о задержании россиянина в США, и сотрудники дипломатической миссии в ближайшее время выйдут на связь с Егором Крючковым, а также окажут нашему соотечественнику необходимую консульскую и правовую помощь.

«Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы российский дипмиссии в США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские правоохранители задержали 27-летнего Егора Крючкова в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Россиянина обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления. По версии следствия, он вместе с сообщниками якобы пытался подкупить сотрудника некой американской компании (ее название не уточняется), чтобы тот помог загрузить в ее компьютерную систему вредоносное ПО, которое позволило бы скачать базу данных этой фирмы.