Россиянам рассказали, какие СМС нужно сразу удалять из телефона и почему

Эксперт советует сразу же удалять некоторые смс-сообщения из памяти телефона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из памяти телефона нужно сразу же после получения удалять некоторые СМС-сообщения: например, банковские уведомления, в которых указывается одноразовый пароль для подтверждения переводов. Об этом рассказал директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.

По его словам, «важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание», также «не будет лишним и удалить СМС со ссылками для доступа в личный кабинет».

«И пусть они одноразовые, но все же мошенники могут использовать и их», - сказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, Станислав Косарев посоветовал также вспомнить, какие еще СМС-ки в вашем телефоне могут содержать пароли от сайтов, и на всякий случай их тоже отправить в «корзину».

Он также рекомендует защищать свои смартфоны сложным паролем и блокировать телефон, даже если устройство находится в поле вашего зрения.