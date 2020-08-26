В Совфеде предложили построить трассу, которая соединит три региона Дальнего Востока

В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря Фото: REUTERS

В Совфеде обсуждается предложение построить на Дальнем Востоке новую трассу, которая должна пройти вдоль Охотского моря и соединить Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области.

Об этой инициативе рассказали газете «Известия» сенаторы от Магаданской и Амурской областей – Анатолий Широков и Иван Абрамов. Предполагается, что протяженность новой дороги составит примерно 1,5 тысячи километров, а на строительство такой автотрассы, по предварительным оценкам специалистов, может понадобиться около 90 миллиардов рублей.

Иван Абрамов отметил, что новая дорога не только позволит «улучшить транспортную логистику», но и соединит Магадан с Байкало-Амурской магистралью (БАМ), благодаря чему снизится стоимость доставки товаров в город.

Эту инициативу сенаторы обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития в сентябре, предложив включить ее в национальную программу развития Дальнего Востока.

Издание уточняет, что сейчас доехать из Магадана в Хабаровск или Благовещенск можно только через Якутию, но на дорогу из-забъезда уходит много времени. К тому же, экстремальные климатические условия и состояние дорожного покрытия часто приводят к ДТП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Счетная палата предложила кабинету министров России пересмотреть финансовые затраты на содержание автомобильных дорог федерального значения.